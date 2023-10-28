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"Я бы удивился, если бы он не выиграл Золотой мяч": Экс-игрок Реала назвал своего фаворита

Легендарный англичанин оценил положение дел в борьбе за награду.
Сегодня, 10:22
Холанд и Месси / Goal.com
Холанд и Месси / Goal.com

Бывший форвард Ливерпуля и Реала Майкл Оуэн поделился мнением о возможном победителе на церемонии награждения Золотого мяча.

"Думаю, два человека заслужили Золотой мяч в этом году.

Было несколько лет без каких-то выдающихся достижений, бывали более слабые года. Но в этом году можно сказать, что есть два выдающихся кандидата.

Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл. Впечатляющая работа весь год. Но я не думаю, что он выиграет. Он будет доблестным кандидатом, но станет вторым".

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"Потому что Месси, очевидно, провел год, о котором, вероятно, мечтал на протяжении всей карьеры. Наверное, у него были сезоны получше в плане выступлений, но он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой – это практически подводит итог идеальной карьеры, не так ли?

Так что я бы удивился, если бы Месси не выиграл", – сказал Оуэн в интервью As.

Напомним, церемония вручения Золотого мяча-2023 состоится 30 октября в Театре Шатле в Париже.

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