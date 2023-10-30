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Эмилиано Мартинес - лауреат премии Льва Яшина

Голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины был признан лучшим в мире.
Вчера, 22:41
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

В Париже в рамках церемонии награждения Золотого мяча был определен лучший вратарь мира.

По итогам голосования премию имени Льва Яшина получил голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, ставший в составе "альбиселесте" чемпионом мира-2022.

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Он сумел опередить девятерых других кандидатов на награду: Тибо Куртуа, Яссина Буну, Майка Меньяна, Марк-Андре тер Штегена, Эдерсона, Андре Онана, Аарона Рамсдейла, Доминика Ливаковича и Бриса Самба.

Ранее было выдано еще несколько наград. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами церемонии награждения Золотой мяч-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла сборная Аргентины эмилиано мартинес

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