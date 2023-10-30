Эмилиано Мартинес - лауреат премии Льва Яшина
В Париже в рамках церемонии награждения Золотого мяча был определен лучший вратарь мира.
По итогам голосования премию имени Льва Яшина получил голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, ставший в составе "альбиселесте" чемпионом мира-2022.
EMILIANO MARTINEZ IS THE 2023 YACHINE TROPHY WINNER! 🇦🇷#TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/j9RlTpDENe— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Читай также: Винисиус получил награду на церемонии Золотого мяча
Он сумел опередить девятерых других кандидатов на награду: Тибо Куртуа, Яссина Буну, Майка Меньяна, Марк-Андре тер Штегена, Эдерсона, Андре Онана, Аарона Рамсдейла, Доминика Ливаковича и Бриса Самба.
Ранее было выдано еще несколько наград. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами церемонии награждения Золотой мяч-2023.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!