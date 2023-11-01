Цыганков вернулся в стартовый состав Жироны на матч Кубка Испании
Украинец восстановился от травмы.
В среду, 1 ноября, в рамках 1/64 финала Кубка Испании Жирона сыграет с Сан-Роке.
Главный тренер гостевой команды огласил стартовый состав. Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут после травмы.
Отметим, что Артем Довбик остался на скамейке запасных.
Начало матча в 13:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Барселона заинтересовалась Цыганковым.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!