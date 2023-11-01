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Цыганков вернулся в стартовый состав Жироны на матч Кубка Испании

Украинец восстановился от травмы.
Сегодня, 12:09
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В среду, 1 ноября, в рамках 1/64 финала Кубка Испании Жирона сыграет с Сан-Роке.

Главный тренер гостевой команды огласил стартовый состав. Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут после травмы.

Отметим, что Артем Довбик остался на скамейке запасных.

Начало матча в 13:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересовалась Цыганковым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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