Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч Кубка Испании

Украинский нападающий появится на поле в кубковом поединке с первых минут.

В четверг, 2 ноября, Валенсия в рамках 1/64 финала Кубка Испании сыграет на выезде против Логроньеса.

Перед поединком с представителем четвертого испанского дивизиона главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха объявил стартовый состав своей команды, доверив в нем место украинцу Роману Яремчуку.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в пяти матчах в составе Валенсии, не отличившись результативными действиями.

Матч Кубка Испании Логроньес - Валенсия начнется в 21:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!