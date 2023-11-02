iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч Кубка Испании

Украинский нападающий появится на поле в кубковом поединке с первых минут.
Сегодня, 22:50
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В четверг, 2 ноября, Валенсия в рамках 1/64 финала Кубка Испании сыграет на выезде против Логроньеса.

Перед поединком с представителем четвертого испанского дивизиона главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха объявил стартовый состав своей команды, доверив в нем место украинцу Роману Яремчуку.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в пяти матчах в составе Валенсии, не отличившись результативными действиями.

Матч Кубка Испании Логроньес - Валенсия начнется в 21:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Кубок Испании Роман Яремчук

Статьи по теме

Шанс для Яремчука: Основной форвард Валенсии выбыл на длительный срок Шанс для Яремчука: Основной форвард Валенсии выбыл на длительный срок
Валенсия с Яремчуком не удержала победу над Атлетиком Валенсия с Яремчуком не удержала победу над Атлетиком
"Жаль, что отменили": Тренер Валенсии высказался о незасчитанном голе Яремчука "Жаль, что отменили": Тренер Валенсии высказался о незасчитанном голе Яремчука
Ханданович возвращается в Интер Ханданович возвращается в Интер
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт22:42
Monte потерпели поражение в финале Roobet Cup
Европа22:28
МЮ хочет подписать форварда, чтобы ослабить давление на Хейлунда
Украина22:09
Бущан признан лучшим игроком месяца в Динамо
Формула 121:55
ФИА запретила пилотам останавливаться на фаст-лейн
Украина21:35
"Собака": Тренер Полесья феерично отреагировал на гол сына в ворота его команды
Европа21:20
Де Брюйне - о ЗМ: Быть четвертым из семи миллиардов человек – это потрясающе
Европа20:47
Клиники Роналду по пересадке волос подозревают в уклонение от налогов
Украина20:11
Суперлига: Мавпы нанесли Будивельнику второе поражение подряд
Европа20:10
Экс-игрок сборной Нидерландов приостановил карьеру из-за проблем с сердцем
Европа20:02
Бавария снова вернулась к идее подписания своего же экс-игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK