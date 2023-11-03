Мудрик вернулся к полноценным тренировкам Челси

Возможно, украинец успеет подготовиться к важнейшему дерби против Тоттенхэма.

Вингер Челси Михаил Мудрик вернулся к полноценным тренировкам команды, о чем было объявлено на официальном сайте "синих".

Мудрик пропустил предыдущие два матча "пенсионеров" из-за мышечного повреждения.

The following injury update has been provided ahead of #TotChe on Monday evening. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 3, 2023

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Без украинца лондонский коллектив уступил Брентфорду (0:2) в АПЛ и обыграл Блэкберн (2:0) в рамках кубка лиги.

Стоит отметить, что в следующем матче Челси ожидает лондонское дерби против лидера чемпионата Англии в лице Тоттенхэма. Поединок состоится в понедельник, 6 ноября.

В нынешнем сезоне Михайил Мудрик провел девять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола.

Напомним, что у Михаила Мудрика в будущем может появиться новый одноклубник-соотечественник.

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