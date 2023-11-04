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Центрбэк ПСЖ установил рекорд клуба

Маркиньос демонстрирует свою верность парижанам на протяжении многих лет и получил возможность вписать себя в историю.
Сегодня, 14:25
Маркиньос / Getty Images
Маркиньос / Getty Images

Вчера, 3 ноября, ПСЖ в рамках чемпионата Франции обыграл Монпелье со счетом 3:0.

В составе парижан на поле вышел Маркиньос, которому данная победа помогла установить рекорд клуба.

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Для бразильского защитника триумф во вчерашнем матче стал 300-ым в футболке ПСЖ. Ни один футболист в истории столичного гранда такого не добивался.

Отметим, что Маркиньос выступает в стане французского топ-клуба с 2013 года, когда перешел из Ромы. Всего же за ПСЖ на его счету 419 матчей, 38 голов и 10 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция маркиньос ПСЖ

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