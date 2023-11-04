"Мы рады быть здесь": Форвард Лацио посетил шоу трансвеститов

Чиро Иммобиле стал гостем шоу о трансвеститах.

Форвард Лацио вместе с супругой стали судьями популярного шоу Drag Race Italia, где дрэг-квин соревнуются в различных заданиях.

Перед тем, как провести конкурс, футболист вместе с супругой пообщались с участниками. Они рассказали, что рады приветсвовать игрока на шоу, ведь этим он делает большой вклад в их сообщество.

Сам же Чиро просто сказал, что он очень рад быть здесь.

Ранее, напомним, Месси рассказал о соперничестве с Роналду.

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