iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тухель: Журналистам предстоит сделать разворот на 180 градусов

Немец умеет ответить критикам.
Вчера, 22:57
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель посмеялся над журналистами после матча с дортмундской Боруссией.

Напомним, мюнхенцы неожиданно легко одолели "шмелей" и все еще участвуют в чемепионской гонке.

Ранее Тухеля часто критиковали, а Бавария не могла найти свою игру. Теперь же, по мнению немецкого специалиста, журналистам придется резко поменять свое мнение.

Почему мы сегодня победили, несмотря на отсутствие развития? Маттеус точно знает. Если не он, то Хаманн – точно. Я очень доволен своей командой, все было здорово.

Это был топ-матч, мы показали отличную игру. Я рад за команду. Мы создали много моментов для взятия ворот и полностью заслужили победу.

Мы сегодня многое сделали хорошо, не может быть так плохо, как пишут в СМИ. Сегодня мы выиграли со счетом 4:0, теперь вам, журналистам, предстоит сделать разворот на 180 градусов. Развлекайтесь. Теперь вы можете делать свою работу, но без меня!" – цитирует Тухеля Bayern & Germany

Также ранее сообщалось, что Байер установил новый клубный рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Тухель отстранился от некоторых игроков Баварии Тухель отстранился от некоторых игроков Баварии
Бавария снова вернулась к идее подписания своего же экс-игрока Бавария снова вернулась к идее подписания своего же экс-игрока
Мюллер раскритиковал партнеров после поражения Саарбрюкену Мюллер раскритиковал партнеров после поражения Саарбрюкену
Центрбек Баварии вылетел на полтора месяца из-за травмы Центрбек Баварии вылетел на полтора месяца из-за травмы
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:27
Monte уступили руснявой virtus.pro в полуфинале турнира Thunderpick
Вчера, 23:58
Европа23:58
Барселона с огромным трудом заработала очки в Сан-Себастьяне
Европа23:47
Милан неожиданно уступил аутсайдеру Серии А
Европа22:57
Тухель: Журналистам предстоит сделать разворот на 180 градусов
Европа22:55
Артета - о судействе в матче с Ньюкаслом: Это позор
Формула 122:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию спринта, Ферстаппен - сам спринт
Европа22:33
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа22:27
Гол и ассист Роналду помогли Ан-Насру добыть очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Европа22:22
Сидорчук отличился дебютным голом за Вестерло
Украина21:56
УХЛ: Кременчуг обыграл Киев Кэпиталс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK