Тухель: Журналистам предстоит сделать разворот на 180 градусов

Томас Тухель посмеялся над журналистами после матча с дортмундской Боруссией.

Напомним, мюнхенцы неожиданно легко одолели "шмелей" и все еще участвуют в чемепионской гонке.

Ранее Тухеля часто критиковали, а Бавария не могла найти свою игру. Теперь же, по мнению немецкого специалиста, журналистам придется резко поменять свое мнение.

Почему мы сегодня победили, несмотря на отсутствие развития? Маттеус точно знает. Если не он, то Хаманн – точно. Я очень доволен своей командой, все было здорово.

Это был топ-матч, мы показали отличную игру. Я рад за команду. Мы создали много моментов для взятия ворот и полностью заслужили победу.

Мы сегодня многое сделали хорошо, не может быть так плохо, как пишут в СМИ. Сегодня мы выиграли со счетом 4:0, теперь вам, журналистам, предстоит сделать разворот на 180 градусов. Развлекайтесь. Теперь вы можете делать свою работу, но без меня!" – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Также ранее сообщалось, что Байер установил новый клубный рекорд.

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