Валенсия Яремчука обыграла Гранаду
В воскресенье, 5 ноября, в рамках 12-го тура Ла Лиги Валенсия принимала Гранаду. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в данной встрече забил хавбек Пепелу. Испанский футболист отличился с 11-метровой отметки.
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Отметим, украинский форвард вышел на поле лишь на 90-й минуте игры, не успев отличиться результативными действиями.
Для Яремчука это было лишь шестое появление за Валенсию на поле. Игрок пока не сумел записать на свой счет гол или ассист.
Валенсия - Гранада 1:0
Гол: Пепелу, 45+7 пенальти
Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 0.21
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 2 - 1
Фолы: 20 - 15
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