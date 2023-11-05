Валенсия Яремчука обыграла Гранаду

Украинец вышел на поле лишь в концовке игры.

В воскресенье, 5 ноября, в рамках 12-го тура Ла Лиги Валенсия принимала Гранаду. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек Пепелу. Испанский футболист отличился с 11-метровой отметки.

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Отметим, украинский форвард вышел на поле лишь на 90-й минуте игры, не успев отличиться результативными действиями.

Для Яремчука это было лишь шестое появление за Валенсию на поле. Игрок пока не сумел записать на свой счет гол или ассист.

Валенсия - Гранада 1:0

Гол: Пепелу, 45+7 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 0.21

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 2 - 1

Фолы: 20 - 15

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