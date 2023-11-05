Фиорентина - Ювентус 0:1: обзор матча и результат игры 05.11.2023

Игра, в которой один клуб быстро добился своего и сел в оборону, а другой ничего не смог с этим поделать, несмотря на громадное преимущество во всем.

В воскресенье, 5 ноября, во Флоренции на Стадио Артемио Франки состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус приехал в гости к Фиорентине.

Очень быстро команда Массимилиано Аллегри добилась своего, забив ранний гол.

Во время атаки мяч оказался на левом фланге у Филипа Костича, который затем отдал передачу в штрафную, где Фабио Миретти не самым сильным ударом в касание переправил мяч в сетку ворот "фиалок".

После этого "старая синьора", нанеся свой единственный удар за весь тайм, села в глухую оборону, откуда практически не выбиралась.

Подопечные Виченцо Итальяно ожидаемо полностью завладели инициативой, нанеся за первые 45 минут двенадцать ударов по воротам гостей. Однако лишь три из них потревожили Войцеха Щесны.

После перерыва ситуация вообще никак не изменилась. Под эту ситуацию идеально подходит фраза "Одни не хотели, а другие не могли". Сколько бы ударов флорентийцы не наносили, практически все они либо были заблокированы, либо летели куда угодно, но только не в створ.

Это вполне устроило Аллегри, чьи подопечные продемонстрировали выдающуюся реализацию - 25% моментов завершились голом. Однако, как говорится, есть одно "но"...

В итоге Ювентус воспользовался поражением Милана и закрепился на втором месте таблицы чемпионата Италии, заработав уже 26 очков. Фиорентина же опустилась на восьмую строчку, имея в активе 17 баллов.

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Статистика матча Фиорентина - Ювентус 11-го тура Серии А

Фиорентина - Ювентус 0:1

Гол: Миретти, 10.

Ожидаемые голы (xG): 0.70 - 0.57

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 25 - 4

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 12 - 21

Фиорентина: Террачано - Паризи, Куарта, Раньери (Мина, 89), Бираги - Артур (Иконе, 78), Мандрагора, Гонсалес, Барак (Бонавентура, 59), Куаме (Соттиль, 78) - Бельтран (Нзола, 46).

Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Ругани - Маккенни, Миретти (Камбьясо, 61), Локателли, Рабьо, Костич - Кьеза (Милик, 68), Кин (Влахович, 68).

Предупреждения: Рабьо, Кин, Гатти.

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