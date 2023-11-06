Насри - о Мбаппе: Лучше быть королем своего народа

Экс-игрок Марселя и Ман Сити Самир Насри заявил, что на месте Мбаппе он бы остался в ПСЖ.

Французский хавбек признался, что если бы в его время Марсель принадлежал Катару, он бы не покидал клуб.

К тому же Мбаппе имеет огромное влияние во Франции, и лучше помочь выиграть ПСЖ ЛЧ впервые, чем Реалу в 50-й раз.

"Если он уйдет, то оставит дыру, но с их бюджетом они смогут подписать других игроков, которые точно не станут Мбаппе. Но сегодня он имеет огромное значение, будь то в сборной Франции или в своем клубе.

Два года назад я назвал его лучшим игроком мира, и я все еще верю в это. И я всегда выражал свои чувства: он из окрестностей Парижа, и на его месте я остался бы в ПСЖ вместо того, чтобы ехать в Мадрид выигрывать пятидесятую Лигу чемпионов, в то время как ПСЖ ни разу ее не выигрывал.

Если бы Марсель принадлежал Катару, когда я был в клубе, я бы никогда не ушел. По мне, лучше быть королем своего народа", – цитирует Насри AS.

Ранее, напомним, мадридский Реал потерял очки в матче против Райо.

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