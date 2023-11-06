iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик начнет матч Тоттенхэм - Челси со скамейки запасных

Украинец успел восстановиться к важному поединку, но не настолько, чтобы появиться на поле с первых минут.
Сегодня, 21:37
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В понедельник, 6 ноября, в Лондоне состоится матч одиннадцатого тура АПЛ, в котором сыграют две местные команды - Тоттенхэм встретится с Челси.

Несколькими днями ранее "пенсионеры" объявили, что Михаил Мудрик восстановился от мышечного повреждения и вернулся к полноценным тренировкам.

Однако главный тренер "синих" Маурисио Почеттино решил не рисковать украинцем и оставил его на скамейке запасных.

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи - Биссума, Сарр, Кулушевски, Мэддисон, Джонсон - Сон.

Запасные: Форстер, Бентанкур, Хойбьерг, Дайер, Эмерсон Роял, Ло Чельсо, Ришарлисон, Скипп, Хиль.

Челси: Санчес - Джеймс, Дисаси, Силва, Колвилл - Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Стерлинг - Джексон.

Запасные: Петрович, Вашингтон, Бадьяшиль, Гюсто, Кукурелья, Мадуэке, Матсен, Мудрик, Угочукву.

Стартовый свисток дерби Лондона между Тоттенхэмом и Челси прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее гол Михаила Мудрика был признан лучшим голом Челси за прошедший месяц. Стоит отметить, что на награду претендовали сразу два результативных удара украинского вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм АПЛ Михаил Мудрик

Статьи по теме

Мудрик в Instagram предложил "встретится на мосту" российской модели Мудрик в Instagram предложил "встретится на мосту" российской модели
Тренерские отставки сезона-2023/24: Сразу две отставки в УПЛ за одну неделю Тренерские отставки сезона-2023/24: Сразу две отставки в УПЛ за одну неделю
Ливерпуль сенсационно потерял очки с Лутоном Ливерпуль сенсационно потерял очки с Лутоном
Феррари объяснила, что стало причиной катастрофы Леклера на Гран-при Бразилии Феррари объяснила, что стало причиной катастрофы Леклера на Гран-при Бразилии
Помочь журналистам

Видео

Верес - Заря 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Верес - Заря 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа23:25
Мудрик в Instagram предложил "встретится на мосту" российской модели
Формула 123:06
Феррари объяснила, что стало причиной катастрофы Леклера на Гран-при Бразилии
Украина22:51
Бомбардиры УПЛ: Задерака и Кожушко делят первую строчку с Буяльским
Украина22:43
Таблица УПЛ: Кривбасс и Днепр-1 делят первую строчку, Шахтер вне топ-3
Украина22:30
УПЛ: Полесье и Кривбасс сыграли вничью, Днепр-1 обыграл Александрию
Другие страны22:27
Освобождение отца Диаса затягивается из-за военных операций в Колумбии
Европа22:18
Хавбек Наполи попал в сферу интересов Ливерпуля и Ювентуса
Украина21:55
Днепр-1 добыл минимальную победу над Александрией
Европа21:37
Мудрик начнет матч Тоттенхэм - Челси со скамейки запасных
Европа21:25
Бывший менеджер Nokia хочет стать владельцем Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK