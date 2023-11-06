Мудрик начнет матч Тоттенхэм - Челси со скамейки запасных
В понедельник, 6 ноября, в Лондоне состоится матч одиннадцатого тура АПЛ, в котором сыграют две местные команды - Тоттенхэм встретится с Челси.
Несколькими днями ранее "пенсионеры" объявили, что Михаил Мудрик восстановился от мышечного повреждения и вернулся к полноценным тренировкам.
Однако главный тренер "синих" Маурисио Почеттино решил не рисковать украинцем и оставил его на скамейке запасных.
Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи - Биссума, Сарр, Кулушевски, Мэддисон, Джонсон - Сон.
Запасные: Форстер, Бентанкур, Хойбьерг, Дайер, Эмерсон Роял, Ло Чельсо, Ришарлисон, Скипп, Хиль.
Челси: Санчес - Джеймс, Дисаси, Силва, Колвилл - Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Стерлинг - Джексон.
Запасные: Петрович, Вашингтон, Бадьяшиль, Гюсто, Кукурелья, Мадуэке, Матсен, Мудрик, Угочукву.
Your Chelsea side for tonight! 📝@ParimatchUK | #TotChe pic.twitter.com/9VPREfuvhR— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 6, 2023
Стартовый свисток дерби Лондона между Тоттенхэмом и Челси прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ранее гол Михаила Мудрика был признан лучшим голом Челси за прошедший месяц. Стоит отметить, что на награду претендовали сразу два результативных удара украинского вингера.
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