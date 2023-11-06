Мудрик начнет матч Тоттенхэм - Челси со скамейки запасных

Украинец успел восстановиться к важному поединку, но не настолько, чтобы появиться на поле с первых минут.

В понедельник, 6 ноября, в Лондоне состоится матч одиннадцатого тура АПЛ, в котором сыграют две местные команды - Тоттенхэм встретится с Челси.

Несколькими днями ранее "пенсионеры" объявили, что Михаил Мудрик восстановился от мышечного повреждения и вернулся к полноценным тренировкам.

Однако главный тренер "синих" Маурисио Почеттино решил не рисковать украинцем и оставил его на скамейке запасных.

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи - Биссума, Сарр, Кулушевски, Мэддисон, Джонсон - Сон.

Запасные: Форстер, Бентанкур, Хойбьерг, Дайер, Эмерсон Роял, Ло Чельсо, Ришарлисон, Скипп, Хиль.

Челси: Санчес - Джеймс, Дисаси, Силва, Колвилл - Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Стерлинг - Джексон.

Запасные: Петрович, Вашингтон, Бадьяшиль, Гюсто, Кукурелья, Мадуэке, Матсен, Мудрик, Угочукву.

Стартовый свисток дерби Лондона между Тоттенхэмом и Челси прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее гол Михаила Мудрика был признан лучшим голом Челси за прошедший месяц. Стоит отметить, что на награду претендовали сразу два результативных удара украинского вингера.

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