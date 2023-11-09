iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Один из ключевых игроков Арсенала выбыл до конца года из-за травмы

Ганский футболист не поможет своей команде в ближайших матчах.
Вчера, 22:29
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Полузащитник АрсеналаТомас Парти вернется на поле не раньше января 2024 года. Об этом сообщает издание The Times.

Виной всему операция на бедре, которую он прошел после получения травмы на тренировке перед матчем с Севильей в Лиге чемпионов 24 октября.

Читай также: Арсенал намерен перехватить у Барселоны талантливого бельгийского полузащитника

Теперь восстановление футболиста займет как минимум два месяца, и точное количество игр, которые ему придется пропустить, пока не известно.

Отметим, в текущем сезоне он сыграл всего 4 матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал томас парти

Статьи по теме

Арсенал с Зинченко обыграл Севилью, Ланс уступил ПСВ Арсенал с Зинченко обыграл Севилью, Ланс уступил ПСВ
Арсенал намерен перехватить у Барселоны талантливого бельгийского полузащитника Арсенал намерен перехватить у Барселоны талантливого бельгийского полузащитника
Арсенал выступил с поддержкой Артеты после критики судей Арсенал выступил с поддержкой Артеты после критики судей
Артета - о судействе в матче с Ньюкаслом: Это позор Артета - о судействе в матче с Ньюкаслом: Это позор
Помочь журналистам

Видео

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа и мир00:52
Сборная Украины по хоккею стартовала с победы на турнире Мемориал Шаркози
Лига конференций00:49
Голкипер стал лучшим игроком матча Заря - Маккаби Тель-Авив
Европа00:21
Моуринью - о поражении от Славии: Ужасное выступление Ромы
Лига конференций00:12
Лига конференций-2023/24: Заря уступила Маккаби, оба турецких клуба проиграли свои матчи
Лига Европы00:08
Лига Европы-2023/24: Рома и Ливерпуль сенсационно проиграли, Брайтон легко одолел Аякс
Вчера, 23:55
Лига конференций23:55
Заря уступила команде из Израиля в Лиге конференций, не игравшей больше месяца
Европа23:36
Клопп - о поражении Тулузе: Приходится принять то, что есть. Все заслуженно
Европа23:20
Известный грабитель домов футбольных звезд рассказал, почему отказывается "обчищать" Месси
Футбол22:58
Месси рассказал, чьей игрой вдохновлялся в детстве
Европа22:53
Легенда Ливерпуля не верит, что Холанд сможет получить Золотой мяч в 2024 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK