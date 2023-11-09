Один из ключевых игроков Арсенала выбыл до конца года из-за травмы

Ганский футболист не поможет своей команде в ближайших матчах.

Полузащитник АрсеналаТомас Парти вернется на поле не раньше января 2024 года. Об этом сообщает издание The Times.

Виной всему операция на бедре, которую он прошел после получения травмы на тренировке перед матчем с Севильей в Лиге чемпионов 24 октября.

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Теперь восстановление футболиста займет как минимум два месяца, и точное количество игр, которые ему придется пропустить, пока не известно.

Отметим, в текущем сезоне он сыграл всего 4 матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями.

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