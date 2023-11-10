Мората может в третий раз оказаться в Ювентусе

Ювентус заинтересован в возвращении Альваро Мораты, пишет Calciomercato.

Этим летом испанец мог покинуть Атлетико, однако впечталяющие результаты на старте сезона изменили мнение руководства.

На текущий момент Альваро имеет 12 забитых мячей в 14-ти матчах, а его контракт заканчивается следующим летом.

Если "матрасники" не станут продлевать форварда, его может подписать Ювентус. Хотя и в противном случае "бьянконери" могут организовать полноценный трансфер.

Отметим, что испанец уже выступал за итальянский клуб: в 2014 году он был куплен за 20 млн у Реала за 20 млн, а 2020-м Ювентус брал его в аренду уже у Атлетико.

Ранее также сообщалось, что новичок Реала не дебютирует за клуб еще минимум месяц.

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