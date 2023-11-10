iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мората может в третий раз оказаться в Ювентусе

"Бьянконери" вновь заинтересовались испанцем.
Сегодня, 17:04
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Ювентус заинтересован в возвращении Альваро Мораты, пишет Calciomercato.

Этим летом испанец мог покинуть Атлетико, однако впечталяющие результаты на старте сезона изменили мнение руководства.

На текущий момент Альваро имеет 12 забитых мячей в 14-ти матчах, а его контракт заканчивается следующим летом.

Если "матрасники" не станут продлевать форварда, его может подписать Ювентус. Хотя и в противном случае "бьянконери" могут организовать полноценный трансфер.

Отметим, что испанец уже выступал за итальянский клуб: в 2014 году он был куплен за 20 млн у Реала за 20 млн, а 2020-м Ювентус брал его в аренду уже у Атлетико.

Ранее также сообщалось, что новичок Реала не дебютирует за клуб еще минимум месяц.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Альваро Мората

Статьи по теме

Ключевой полузащитник Ювентуса подписал новый контракт с клубом Ключевой полузащитник Ювентуса подписал новый контракт с клубом
Голы дуэта из Атлетико, Холанда и Симонса поспорят за звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов Голы дуэта из Атлетико, Холанда и Симонса поспорят за звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
Хавбек Наполи попал в сферу интересов Ливерпуля и Ювентуса Хавбек Наполи попал в сферу интересов Ливерпуля и Ювентуса
Классика от Аллегри: Ювентус минимально обыграл Фиорентину Классика от Аллегри: Ювентус минимально обыграл Фиорентину
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:07
Ливерпуль нацелился на подписание английского вундеркинда
Украина19:05
Колос уверенно разобрался с Минаем, который полматча играл вдесятером
Лига Европы18:39
Одноклубник Таловерова стал игроком недели в Лиге Европы
Европа18:24
Тренерские отставки сезона-2023/24: Вильярреал уволил второго тренера за осень
Европа18:09
Два ключевых футболиста Тоттенхэма пропустят длительный срок
Европа18:06
Тен Хаг объяснил отсутствие дорогостоящего новичка в старте
Европа17:45
Де Хеа может вернуться в Ла Лигу
Формула 117:31
Хорнер рассказал, в чем состоит ключевая проблема Феррари
Олимпийские виды17:18
Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Европа17:04
Мората может в третий раз оказаться в Ювентусе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK