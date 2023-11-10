iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Два ключевых футболиста Тоттенхэма пропустят длительный срок

Микки ван де Вен и Джеймс Мэддисон вернутся на поле после Нового года.
Сегодня, 18:09
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу поделился деталями текущей кадровой ситуации в клубе.

Австралийский специалист заявил, что ключевые игроки "шпор" в лице Микки ван де Вена и Джеймса Мжддисона больше не сыграют в этом году.

Читай также: Тоттенхэм и Ювентус будут вести борьбу за хавбека Манчестер Сити

"Микки выбыл на несколько месяцев. Ожидаем, что он вернется после Нового года.

У Джеймса ситуация хуже чем мы ожидали. Наверное, он тоже больше не сможет выйти на поле в этом году", - заявил Постекоглу.

Отметим, что оба футболиста выбыли из-за травм в матче против Челси, который завершился со счетом 1:4 в пользу "синих".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм джеймс мэддисон

Статьи по теме

Тоттенхэм вдевятером уступил на своем поле Челси с Мудриком Тоттенхэм вдевятером уступил на своем поле Челси с Мудриком
Мудрик начнет матч Тоттенхэм - Челси со скамейки запасных Мудрик начнет матч Тоттенхэм - Челси со скамейки запасных
Тоттенхэм и Ювентус будут вести борьбу за хавбека Манчестер Сити Тоттенхэм и Ювентус будут вести борьбу за хавбека Манчестер Сити
Галатасарай досрочно расторгнет аренду игрока Тоттенхэма из-за его лишнего веса Галатасарай досрочно расторгнет аренду игрока Тоттенхэма из-за его лишнего веса
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа19:07
Ливерпуль нацелился на подписание английского вундеркинда
Украина19:05
Колос уверенно разобрался с Минаем, который полматча играл вдесятером
Лига Европы18:39
Одноклубник Таловерова стал игроком недели в Лиге Европы
Европа18:24
Тренерские отставки сезона-2023/24: Вильярреал уволил второго тренера за осень
Европа18:09
Два ключевых футболиста Тоттенхэма пропустят длительный срок
Европа18:06
Тен Хаг объяснил отсутствие дорогостоящего новичка в старте
Европа17:45
Де Хеа может вернуться в Ла Лигу
Формула 117:31
Хорнер рассказал, в чем состоит ключевая проблема Феррари
Олимпийские виды17:18
Харлан добыла медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Европа17:04
Мората может в третий раз оказаться в Ювентусе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK