Два ключевых футболиста Тоттенхэма пропустят длительный срок

Микки ван де Вен и Джеймс Мэддисон вернутся на поле после Нового года.

Главный тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу поделился деталями текущей кадровой ситуации в клубе.

Австралийский специалист заявил, что ключевые игроки "шпор" в лице Микки ван де Вена и Джеймса Мжддисона больше не сыграют в этом году.

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"Микки выбыл на несколько месяцев. Ожидаем, что он вернется после Нового года.

У Джеймса ситуация хуже чем мы ожидали. Наверное, он тоже больше не сможет выйти на поле в этом году", - заявил Постекоглу.

Отметим, что оба футболиста выбыли из-за травм в матче против Челси, который завершился со счетом 1:4 в пользу "синих".

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