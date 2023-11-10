Кин - о нарушении против отца Холанда: Я не собирался травмировать его

Все выглядело хуже, чем было на самом деле.

Рой Кин заявил, что никогда не планировал травмировать отца Эрлинга Холанда.

Экс-хавбек МЮ посетил подкаст Overlaps' Stick to Football, где вспомнил все свои красные карточки за "дьяволов". Конечно же, беседа не обошлась без инцидента с Альфом-Инге Холандом.

Кин прямой ногой атаковал в колено норвежца, который впоследствии закончит карьеру из-за этой травмы.

"Я не думаю, что этот подкат был настолько плохим. Я не собирался травмировать его таким ударом, он делает кувырок, и это выглядит хуже.

Когда ты играешь в эту игру, ты знаешь, когда кто-то пытается нанести травму игроку. Просто когда кто-то делает кувырок, это выглядит хуже, чем было на самом деле.

Это была глупая игра, это была никудышная игра. Мы все были расстроены тем, что за пару дней до этого нас выбили из Европы", - цитирует Кина Daily Mail.

А потом Кин и вовсе обвинил своего бывшего товарища Гари Невилла в том, что Рою потом вручили карточку. Гари побежал доказывать судье, что это не желтая.

Ранее также сообщалось, что МЮ может перехватить трансферную цель Ливерпуля.

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