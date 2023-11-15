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Симеоне: Мората находится на одном уровне с Холандом и Кейном

Тренер Атлетико отметил игру своего подопечного, поставив его в один ряд с лучшими форвардами мира.
Сегодня, 10:01
Альваро Мората и Диего Симеоне / Getty Images
Альваро Мората и Диего Симеоне / Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне сходил на интервью к журналисту Ману Карреньо в рамках подкаста El Larguero.

Там аргентинский специалист провел параллели между игроком своей команды, Альваро Моратой, и одними из лучших форвардов мира.

"Альваро Мората на одном уровне с Эрлингом Холандом и Харри Кейном. По голам, по числам, по производительности. Конечно, их можно сравнивать друг с другом. Огромная добродетель Альваро в том, что всегда хочет совершенствоваться", - заявил Симеоне.

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Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Мората демонстрирует отличную результативность. На счету 31-летнего испанца 12 голов в 15 матчах во всех турнирах. К тому же, он записал на свой счет еще и три результативные передачи.

Напомним, что ранее было объявлено о продлении контракта Диего Симеоне с Атлетико, по которому он будет возглавлять "матрасников" еще, как минимум, несколько лет.

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