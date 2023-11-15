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Немецкий клуб уволил тренера, который впервые в истории выводил команду в Лигу чемпионов, Европы и конференций

Урс Фишер проделал отличную работу в стане Униона.
Сегодня, 14:10
Урс Фишер / Getty Images
Урс Фишер / Getty Images

Унион официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Урсом Фишером.

Решение принято по совместному согласию президента клуба и специалиста.

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Фишер возглавил Унион летом 2018 года. В первом же сезоне он вывел команду в Бундеслигу. Под руководством 57-летнего тренера Унион впервые в своей истории сыграл в Лиге конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов. Фишер провел 224 матча во главе команды: 95 побед, 71 поражение и 58 ничьих.

В нынешнем сезоне Унион идет последним в Бундеслиге после 11 туров. Команда также занимает четвертую строчку в группе Лиге чемпионов, а до этого вылетела из Кубка Германии.

Напомним, Шовковский оценил свое назначение тренером Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Унион Берлин

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