Немецкий клуб уволил тренера, который впервые в истории выводил команду в Лигу чемпионов, Европы и конференций

Унион официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Урсом Фишером.

Решение принято по совместному согласию президента клуба и специалиста.

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Фишер возглавил Унион летом 2018 года. В первом же сезоне он вывел команду в Бундеслигу. Под руководством 57-летнего тренера Унион впервые в своей истории сыграл в Лиге конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов. Фишер провел 224 матча во главе команды: 95 побед, 71 поражение и 58 ничьих.

В нынешнем сезоне Унион идет последним в Бундеслиге после 11 туров. Команда также занимает четвертую строчку в группе Лиге чемпионов, а до этого вылетела из Кубка Германии.

Напомним, Шовковский оценил свое назначение тренером Динамо.

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