Месси ответил на неприличный жест одного из игроков сборной Уругвая

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о жесте хавбека национальной команды Уругвая в рамках очной встречи (0:2).

"Это нормально для таких матчей – это квалификация, а Уругвай всегда такой. Ничего особенного".

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"Предпочитаю не говорить то, что думаю. Но этим молодым людям, а у них выросло хорошее поколение, нужно учиться уважению у старших, потому что эти матчи всегда были напряженными, но в них было и большое уважение. Им стоит немного поучиться", – сказал Месси в интервью Olé.

Напомним, после пяти туров отбора на ЧМ-2026 сборная Аргентины занимает первую строчку, набрав 12 очков.

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