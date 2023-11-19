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Ребров: Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью

Наставник "желто-синих" высказался о грядущей встрече.
Сегодня, 18:21
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о предстоящей игре против сборной Италии в рамках квалификации на Евро-2024.

"Мы пересмотрели нашу прошлую игру. Это очень важно, что есть информация по прошлой игре против Северной Македонии. Потому информации много. Мы предоставили эту информацию игрокам. Я уверен, что они готовы. Это будет другая игра.

Я уверен, завтра будет очень большая поддержка здесь в Германии. Я уверен, что будет полный стадион и он будет поддерживать наших игроков. Завтра нужна только победа, и с учетом этого мы будем строить нашу игру.

Мы рассматривали много тактик с нашей стороны, но как будет играть Италия? Я считаю, в Италии очень полезные игроки, которые могут играть и от обороны, и на атаку".

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"Это очень интенсивная команда. Они играли 2 дня назад, но в Италии всегда есть несколько составов, поэтому мы должны быть готовы к очень интенсивной игре, а завтра предоставим игрокам информацию, как мы будем играть.

Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью. Это не та команда, которая закроется сзади и будет играть на ничью. Не тот тренер", – сказал Ребров.

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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