Караваев, Назарина и Таловеров не попали в заявку на матч против Италии
Сергей Ребров определился со списком футболистов на самый важный матч года.
Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в Леверкузене сыграет с Италией.
Наставник Сергей Ребров определился с заявкой из 23 футболистов, которые могут принять участие в матче. Вне состава оказались Александр Караваев, Егор Назарина и Максим Таловеров.
Читай также: Украина - Италия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Вратари: Бущан, Трубин, Ризнык
Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Дубинчак, Миколенко, Забарный, Сваток
Полузащитники: Степаненко, Зубков, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихаленок
Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан
Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по Киеву.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!