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Караваев, Назарина и Таловеров не попали в заявку на матч против Италии

Сергей Ребров определился со списком футболистов на самый важный матч года.
Сегодня, 10:22
Сергей Ребров
Сергей Ребров

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в Леверкузене сыграет с Италией.

Наставник Сергей Ребров определился с заявкой из 23 футболистов, которые могут принять участие в матче. Вне состава оказались Александр Караваев, Егор Назарина и Максим Таловеров.

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Вратари: Бущан, Трубин, Ризнык

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Дубинчак, Миколенко, Забарный, Сваток

Полузащитники: Степаненко, Зубков, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихаленок

Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина италия евро-2024 Сергей Ребров

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