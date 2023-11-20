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Наполи продлит контракт с ключевым игроком

Кварацхелия подпишет новый договор с неаполитанским клубом.
Сегодня, 22:24
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия получит новый долгосрочный контракт в стане неаполитанцев.

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры между клубом и одним из ключевых исполнителей пока продолжаются, но стороны близки к заключению сделки.

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Новое соглашение с 22-летним футболистом будет рассчитано до 2028 года. Также в него могут включить опцию продления до 2029 года.

Заработная плата грузинского вингера составит четыре миллиона евро в год.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кварацхелия провел в составе Наполи 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Напомним, что недавно Наполи официально представил нового главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Хвича Кварацхелия

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