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Валенсия с Яремчуком не смогла обыграть аутсайдера чемпионата

Украинец вышел на поле вновь со скамейки запасных.
Сегодня, 19:26
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В субботу, 25 ноября, в рамках 14-го тура Ла Лиги Валенсия принимала Сельту. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Украинский форвард команды хозяев Роман Яремчук вышел на поле лишь на 84-й минуте игры, однако не сумел отличиться результативными действиями.

Читай также: Валенсия может досрочно вернуть Яремчука в Брюгге, на украинца претендует итальянский клуб

Таким образом "летучие мыши" занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 19 баллов, а Сельта идет на 18-й строчке с восьмью очками.

Статистика матча Валенсия - Сельта 14-го тура чемпионата Испании

Валенсия - Сельта 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 0.72
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 0 - 1
Угловые: 5 - 7
Фолы: 13 - 7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Ла Лига Роман Яремчук

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