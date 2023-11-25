Валенсия с Яремчуком не смогла обыграть аутсайдера чемпионата
Украинец вышел на поле вновь со скамейки запасных.
В субботу, 25 ноября, в рамках 14-го тура Ла Лиги Валенсия принимала Сельту. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
Украинский форвард команды хозяев Роман Яремчук вышел на поле лишь на 84-й минуте игры, однако не сумел отличиться результативными действиями.
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Таким образом "летучие мыши" занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 19 баллов, а Сельта идет на 18-й строчке с восьмью очками.
Статистика матча Валенсия - Сельта 14-го тура чемпионата Испании
Валенсия - Сельта 0:0
Ожидаемые голы (xG): 0.30 - 0.72
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 0 - 1
Угловые: 5 - 7
Фолы: 13 - 7
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