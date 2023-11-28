Малиновский - в команде недели Серии А по версии WhoScored

Украинец оказался в символической сборной на необычной для себя позиции.

В рамках 13 тура чемпионата Италии Дженоа не смогла обыграть Фрозиноне, но украинец Руслан Малиновский забил гол за "грифонов".

Отличный матч в исполнении хавбека не прошел мимо внимания статистического портала WhoScored, который включил его в символическую сборную Серии А по итогам матчей на прошлых выходных.

Примечательно, что в схеме 4-4-2 футболист оказался на позиции одного из двух форвардов. Компанию в нападении ему составил игрок Вероны Милан Джурич.

Отметим, что в команду недели Ла Лиги попал Андрей Лунин, а в АПЛ этим же достижением отметился Александр Зинченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!