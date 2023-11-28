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Моуриньо готов отказаться от щедрого предложения из Саудовской Аравии ради сборной Бразилии

Португалец не хочет упускать возможность поработать с "пентакампеонами".
Вчера, 23:24
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Многие зарубежные СМИ с уверенностью пишут о том, что нынешний сезон станет для Жозе Моуриньо последним во главе Ромы, так как стороны не намерены продлевать соглашение.

Сам португалец еще совсем недавно начал заигрывать с Саудовской Аравией, заявив, что однажды он поедет туда работать.

Параллельно с этим появилась информация, что Карло Анчелотти может передумать и остаться в Реале, отказав сборной Бразилии. Этим и намерен воспользоваться Моуриньо.

Как сообщает Goal, Жозе Моуриньо считает, что двери в лучшие европейские клубы для него закрыты, а потому он желает возглавить "селесао". На этом пути его не заставит передумать даже щедрый контракт от одного из клубов Саудовской Аравии.

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Стоит отметить, что это именно Моуриньо посоветовал Анчелотти продлить контракт с Реалом, тем самым отказавшись от работы с бразильской сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуриньо сборная Бразилии

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