Моуриньо готов отказаться от щедрого предложения из Саудовской Аравии ради сборной Бразилии

Многие зарубежные СМИ с уверенностью пишут о том, что нынешний сезон станет для Жозе Моуриньо последним во главе Ромы, так как стороны не намерены продлевать соглашение.

Сам португалец еще совсем недавно начал заигрывать с Саудовской Аравией, заявив, что однажды он поедет туда работать.

Параллельно с этим появилась информация, что Карло Анчелотти может передумать и остаться в Реале, отказав сборной Бразилии. Этим и намерен воспользоваться Моуриньо.

Как сообщает Goal, Жозе Моуриньо считает, что двери в лучшие европейские клубы для него закрыты, а потому он желает возглавить "селесао". На этом пути его не заставит передумать даже щедрый контракт от одного из клубов Саудовской Аравии.

Читай также: В нужной футболке: Судаков после матча с Анвтерпеном ответил на критику журналиста

Стоит отметить, что это именно Моуриньо посоветовал Анчелотти продлить контракт с Реалом, тем самым отказавшись от работы с бразильской сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!