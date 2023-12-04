Безумный португальский арбитр удалил украинского защитника за просьбу о замене
В чемпионате Португалии состоялся матч Боавишта - Арока (0:4), в котором произошел дикий инцидент при участии украинского защитника Богдана Милованова.
Наш футболист умудрился заработать красную карточку на 49-й минуте за то, что несколько раз попросил о замене арбитра, который не останавливал матч, несмотря на то, что игрок сидел на газоне и нуждался в помощи врачей.
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После очередной попытки Милованова добиться своего, судья достал желтую карточку, которая стала для фулбека второй, тем самым оставив Ароку в меньшинстве.
@komentatorpavloposokhov Як вам така червона Мілованову? Правильно арбітр розібрався? #дивитисяфутбол #дивитисяфутболонлайн #огляд #дивитисяфутболонлайн #коментаторпавлопосохов #коментатор #павлопосохов #мегогофутбол #футбол #мегогоспорт #чемпіонатпортугалії #чемпионатпортугалии #мілованов #богданмілованов #ligaportugal ♬ Ethnic Wave - Ganger Baster
Отметим, в текущем сезоне на счету украинского защитника 10 матчей в рамках чемпионата Португалии, в которых он не отличился результативными действиями.
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