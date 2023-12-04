iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Безумный португальский арбитр удалил украинского защитника за просьбу о замене

В футболе бывает всякое, однако данный беспредел - редкость.
Сегодня, 12:50
Богдан Милованов / Getty Images
Богдан Милованов / Getty Images

В чемпионате Португалии состоялся матч Боавишта - Арока (0:4), в котором произошел дикий инцидент при участии украинского защитника Богдана Милованова.

Наш футболист умудрился заработать красную карточку на 49-й минуте за то, что несколько раз попросил о замене арбитра, который не останавливал матч, несмотря на то, что игрок сидел на газоне и нуждался в помощи врачей.

Читай также: Нападающий Сити в соцсетях отреагировал на спорное решение судьи в матче с Тоттенхэмом

После очередной попытки Милованова добиться своего, судья достал желтую карточку, которая стала для фулбека второй, тем самым оставив Ароку в меньшинстве.

@komentatorpavloposokhov Як вам така червона Мілованову? Правильно арбітр розібрався? #дивитисяфутбол #дивитисяфутболонлайн #огляд #дивитисяфутболонлайн #коментаторпавлопосохов #коментатор #павлопосохов #мегогофутбол #футбол #мегогоспорт #чемпіонатпортугалії #чемпионатпортугалии #мілованов #богданмілованов #ligaportugal ♬ Ethnic Wave - Ganger Baster

Отметим, в текущем сезоне на счету украинского защитника 10 матчей в рамках чемпионата Португалии, в которых он не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судья чемпионат португалии Богдан Милованов

Статьи по теме

Украинец показал две желтые карточки в матче Лиги чемпионов Украинец показал две желтые карточки в матче Лиги чемпионов
"Вот что значит Бенфика": Трубин эмоционально отреагировал на драматичную победу в дерби "Вот что значит Бенфика": Трубин эмоционально отреагировал на драматичную победу в дерби
"Запомню на всю жизнь": Трубин поделился впечатлениями от победного матча с Порту "Запомню на всю жизнь": Трубин поделился впечатлениями от победного матча с Порту
Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:50
И снова проблемы: Моуринью может быть наказан за свои высказывания на португальском языке
Европа14:24
Роналдиньо оценил шансы Мбаппе на выигрыш Золотого мяча
Европа14:10
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Киберспорт13:52
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Европа13:44
Икарди вместе с Вандой приняли участие в съемке рекламы парфюмов турецкого бренда
Европа13:21
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа13:13
Харри Кейн назвал Терри и Кьеллини лучшими защитниками, против которых играл
Украина13:00
Заря - Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ 04.12.2023
Европа12:50
Безумный португальский арбитр удалил украинского защитника за просьбу о замене
Европа12:22
Феликс объяснил, почему отпраздновал гол в ворота Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK