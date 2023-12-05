iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Суарес: Переход в Атлетико позволил мне отомстить Барселоне

Уругваец успешно проявил себя в мадридском гранде.
Сегодня, 08:58
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Уругвайский нападающий Луис Суарес поделился воспоминаниями о своей игре за Атлетико.

По словам знаменитого футболиста, он перешел в стан мадридской команды, чтобы отомстить Барселоне.

Читай также: Суарес - о своем здоровье: Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем

"Мое внутреннее чувство подсказывало, что я должен перейти в Атлетико. Впоследствии это решение позволило мне отомстить Барселоне. Я смог показать всем в Ла Лиге, что Суарес все еще по делу", - приводит слова Суареса infobae.

За два сезона Луис забил 34 гола и отдал 5 ассистам в 83 матчах.

Ранее Суарес выступил с заявлением касаемо своего будущего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес

Статьи по теме

Суарес - о своем здоровье: Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем Суарес - о своем здоровье: Три таблетки плюс обезболивающее перед матчем
Суарес выступил с заявлением касаемо своего будущего Суарес выступил с заявлением касаемо своего будущего
Суарес перейдет в Интер Майами Суарес перейдет в Интер Майами
Луис Суарес перейдет в Интер Майами Луис Суарес перейдет в Интер Майами
Помочь журналистам

Видео

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс10:58
Хэйни признался, почему не дал реванш Ломаченко
Европа10:44
Луческу может возглавить семикратного чемпиона Франции
Бокс10:25
"Нокаутирует в первом раунде": Экс-чемпион сделал смелый прогноз на бой Джошуа с Уайлдером
Бокс10:20
Уайлдер назвал своего следующего соперника после боя с Паркером
Еврокубки09:56
Гамбург - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка
Европа09:44
Команда украинца Кухаревича из Чемпионшипа осталась без главного тренера
Бокс09:38
Уайлдер назвал главного виновника срыва его боя с Руисом
НБА09:16
Внутрисезонный турнир НБА: ночью прошли первые четвертьфинальные матчи
Европа08:58
Суарес: Переход в Атлетико позволил мне отомстить Барселоне
Европа08:35
Сандерленд Русина уволил главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK