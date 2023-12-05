Суарес: Переход в Атлетико позволил мне отомстить Барселоне

Уругваец успешно проявил себя в мадридском гранде.

Уругвайский нападающий Луис Суарес поделился воспоминаниями о своей игре за Атлетико.

По словам знаменитого футболиста, он перешел в стан мадридской команды, чтобы отомстить Барселоне.

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"Мое внутреннее чувство подсказывало, что я должен перейти в Атлетико. Впоследствии это решение позволило мне отомстить Барселоне. Я смог показать всем в Ла Лиге, что Суарес все еще по делу", - приводит слова Суареса infobae.

За два сезона Луис забил 34 гола и отдал 5 ассистам в 83 матчах.

Ранее Суарес выступил с заявлением касаемо своего будущего.

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