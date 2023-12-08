Анчелотти отказался комментировать слухи о переходе Мбаппе в Реал
Итальянец не стал обсуждать данную тему.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался касаемо возможного перехода форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Трансфер Мбаппе в Реал? Я не буду ничего комментировать относительно Мбаппе, то, что может произойти в Реале, и то же самое касается моего будущего", – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
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Напомним, француз хотел перебраться этим летом в Реал, однако остался в клубе еще на сезон.
В текущем сезоне на счету Мбаппе 15 голов и 2 ассиста в 13-ти матчах Лиги 1.
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