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Анчелотти отказался комментировать слухи о переходе Мбаппе в Реал

Итальянец не стал обсуждать данную тему.
Вчера, 23:20
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался касаемо возможного перехода форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Трансфер Мбаппе в Реал? Я не буду ничего комментировать относительно Мбаппе, то, что может произойти в Реале, и то же самое касается моего будущего", – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

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Напомним, француз хотел перебраться этим летом в Реал, однако остался в клубе еще на сезон.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 15 голов и 2 ассиста в 13-ти матчах Лиги 1.

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