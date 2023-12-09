Поставил брата вместо "Зубастика": Холанд извинился за свой выбор состава в EA FC 24

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд принес публичные извинения легенде футбола Роналдо.

Дело в том, что сегодня вышло новое промо в рамках режима Ultimate в игре EA FC 24, где норвежец получил особую карточку вместе со своим братом Джонатаном.

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Ради того, чтобы поставить в состав своего родственника, Эрлингу пришлось убрать на скамейку запасных одного из самых лучших форвардов в игре - карточку Роналдо. Это и заставило оставить в соцсетях послания для "Зубастика".

Напомним, Холанд этим летом стал новым лицом серии футбольного симулятора EA FC, сменив форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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