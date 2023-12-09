Аякс проведет акцию против хейта в социальных сетях

Нидерландский Аякс анонсировал социальную акцию.

Сегодня, 9 декабря, на матч против роттердамской Спарты Аякс выйдет в футболках, где вмсто имен будут три точки. Таким образом клуб выступает против хейта в социальных сетях.

"Ежемесячно игроки мужских и женских команд Аякса получают в соцсетях более 1500 сообщений с выражением ненависти. Но, к сожалению, это касается не только наших игроков. Сообщения такого типа являются частью растущей тенденции, которая влияет на миллионы людей в интернете.

Стремясь заглушить хейт в соцсетях, Аякс во время матчей в эти выходные будет носить майку с тремя белыми точками вместо фамилий. Точки представляют собой универсальный знак молчания, а также значок в меню, который вы выбираете, чтобы пожаловаться на хейт", – сообщили в клубе.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти назвал сборную, которую хотел бы возглавить.

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