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Анчелотти назвал сборную, которую хотел бы возглавить

Специалист упомянул свой контракт с Реалом.
Сегодня, 15:03
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о потенциальной работе на уровне сборных.

По словам специалиста, он хотел бы возглавить сборную Италии.

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"Бразилия? Конечно, интерес есть, но контракт с Реалом истекает 30 июня 2024 года. Есть время, чтобы принять правильное решение.

Италия? Конечно, это было бы здорово, но сборная в надежных руках. Спаллетти – топ-тренер, и он это доказал. Он очень умен и идет в ногу со временем", - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, Анчелотти отказался комментировать слухи о переходе Мбаппе в Реал

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