Линекер: Чувствую себя виноватым из-за того, что поддерживал VAR
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер признался, что в не в восторге от VAR.
Англичанин заявил, что нынешний VAR наоборот портит игру вместо того, чтобы улучшать ее. И теперь Линекеру стыдно, что он поддерживал внедрение технологии.
"Почему защитникам разрешается случайно сыграть рукой, а нападающим - нет? Почему мы пытаемся отменять голы? Люди, которые создают правила игры, делают, это очень странным образом.
Должен сказать, что мне уже не очень нравится присутствие VAR. Я был одним из тех, кто поддерживал его введение, и теперь чувствую себя виноватым из-за этого. Бесспорно, я был неправ - это портит игру", - цитирует Линекера The Sun.
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