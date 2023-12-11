Линекер: Чувствую себя виноватым из-за того, что поддерживал VAR

Экс-форвард не в восторге от технологии.

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер признался, что в не в восторге от VAR.

Англичанин заявил, что нынешний VAR наоборот портит игру вместо того, чтобы улучшать ее. И теперь Линекеру стыдно, что он поддерживал внедрение технологии.

"Почему защитникам разрешается случайно сыграть рукой, а нападающим - нет? Почему мы пытаемся отменять голы? Люди, которые создают правила игры, делают, это очень странным образом.

Должен сказать, что мне уже не очень нравится присутствие VAR. Я был одним из тех, кто поддерживал его введение, и теперь чувствую себя виноватым из-за этого. Бесспорно, я был неправ - это портит игру", - цитирует Линекера The Sun.

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