Не та версия Титаника: фанаты Вест Хэма попали в неловкую ситуацию перед матчем с Фулхэмом

В воскресенье, 10 декабря, на Крэйвен Коттедж в рамках 16-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби между Фулхэмом и Вест Хэмом.

Хотя дерби это сложно назвать, ведь "дачники" без особых проблем уничтожили своего оппонента со счетом 5:0.

Но этому побоищу предшествовала нестандартная ситуация. Фанаты "молотобойцев" решили отправиться на матч на лодке, где они скандировали свои кричалки.

И все бы было хорошо, если бы лодка не столкнулась с Мостом Хаммерсмит, после чего на некоторое время там застряла. В итоге ей пришлось разворачиваться и плыть в другую сторону.

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Напомним, что в этот же день в Испании произошла трагедия - прямо во время матча между Гранадой и Атлетиком на трибунах умер болельщик. По этой причине встреча была остановлена и перенесена.

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