Ударивший судью президент турецкого клуба подал в отставку

Президент турецкого Анкарагюджю Фарук Коджа подал в отставку.

Функционер принес заявление перед судьей, болельщиками и спортивной общественностью.

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"То, как и почему дело дошло до этого, не имеет отношения к произошедшему. Как бы велика ни была несправедливость или проступок, ничто не может легитимизировать или объяснить насилие, которое я совершил и которого я, конечно же, не желаю.

Стадионы должны быть площадкой для джентльменского соперничества, и любому поведению, которое бросает тень на принцип честной игры, в том числе моему, не должно быть места на аренах", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте.

Напомним, что после матча Анкарагюджю - Ризеспор президент и его помощники избили судью на футбольном поле.

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