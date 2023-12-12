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Тебас стал президентом Ла Лиги

Политик вновь занял главную должность в Испании.
Вчера, 22:54
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Пресс-служба Ла Лиги официально сообщила, что Хавьер Тебас стал президентом. 

Функционер был единственным кандидатом на должность, которую будет занимать четыре года.

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Для Тебаса это будет четвертый срок, который станет для него последним.

Ранее Анчелотти прокомментировал победу Жироны над Барселоной.

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