ФИФА объявила финалистов в номинации лучший тренер года

Награду получат лучшие специалисты в мужском и женском футболе.

Пресс-служба ФИФА объявила финальную тройку претендентов на звания тренер года в мужском и женском футболе.

В число номинантов среди специалистов, работающих в женских командах вошли наставник Барселоны Хонатан Жиральдес, рулевая Челси Эмма Хайес и тренерка сборной Англии Сарина Вигманн.

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В список претендентов на награду среди тренеров в мужских сборных и клубах попали рулевой Интера Симоне Индзаги, тренер Ман Сити Пеп Гвардиола и коуч сборной Италии Лучано Спалетти, в прошлом сезоне, возглавлявший Наполи.

Победители будут определены в рамках церемонии FIFA The Best, которая пройдет 15 января.

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