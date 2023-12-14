Барселона следит за скандальным экс-вингером МЮ

Каталонцев и ряд других команд не пугает прошлое Мейсона Гринвуда.

Английский вингер Мейсон Гринвуд следующим летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание talkSport, в услугах футболиста заинтересована Барселона и ряд неназванных топ-клубов Европы. Потенциальные детали сделки неизвестны.

Сейчас Мейсон выступает за Хетафе, хотя принадлежит МЮ, однако, манкунианцы еще летом выпустили пресс-релиз, в котором заверили, что скандальный Гринвуд не сыграет больше за клуб.

Напомним, в 2021 футболист избил свою девушку, которая подала на него за это в суд, однако, потом пара помирилиась и у них родился совместный ребенок, но это не очень помогло вингеру восстановить свою репутацию.

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