Звезда Наполи согласился подписать с клубом новое соглашение

Осимхен все же получит контракт с отступными.

Виктор Осимхен дал свое согласие на заключение нового соглашения с Наполи, пишет 90Min.

Лучший африканский игрок-2023 является ключевой трансферной целью для многих клубов, но в последнее время нигерийца связывают с Челси. Потому Наполи торопится оформить новый контракт Виктора до открытия окна.

Сторонам наконец-то удалось прийти к компромису, и форвард согласился продлить контракт с неаполитанцами. Текущее соглашение Осимхена истекает в 2025 году.

В ближайшее время стороны подпишут новый контракт, в который будет включена выплата в 120 млн евро в качестве отступных. Сторона игрока отказывалась вести переговоры по контракту без этого пункта.

Ранее также сообщалось, что Сикан поднялся в списке украинских бомбардиров, забивавших в ЛЧ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!