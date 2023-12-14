Ливерпуль вернет своего хавбека из неудачной аренды в Германии

Фабиу Карвалью почти не играет в РБ.

Ливерпуль ведет переговоры с РБ Лейпцигом о прекращении аренды своего хавбека, пишет Фабрицио Романо.

В конце летнего трансферного окна мерсисайдцы договорились с немецким клубом об аренде Фабиу Карвалью. Сделка даже включает опцию выкупа.

Однако теперь клуб хочет вернуть игрока, так как недовольны его недостаточным игровым временем, и уже начали переговоры по этому поводу.

Вчера РБ Лейпциг играл против Янг Бойз, и это был первый матч в сезоне, где Карвалью отыграл 90 минут. До этого у него было всего 267 минут на поле.

Ранее также сообщалось, что Барселона следит за вингером МЮ.

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