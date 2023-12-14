Ливерпуль вернет своего хавбека из неудачной аренды в Германии
Фабиу Карвалью почти не играет в РБ.
Ливерпуль ведет переговоры с РБ Лейпцигом о прекращении аренды своего хавбека, пишет Фабрицио Романо.
В конце летнего трансферного окна мерсисайдцы договорились с немецким клубом об аренде Фабиу Карвалью. Сделка даже включает опцию выкупа.
Однако теперь клуб хочет вернуть игрока, так как недовольны его недостаточным игровым временем, и уже начали переговоры по этому поводу.
Вчера РБ Лейпциг играл против Янг Бойз, и это был первый матч в сезоне, где Карвалью отыграл 90 минут. До этого у него было всего 267 минут на поле.
Ранее также сообщалось, что Барселона следит за вингером МЮ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!