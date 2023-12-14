Тоттенхэм готов заплатить солидную сумму за нападающего РБ Лейпцига

Тоттенхэм рассматривает вариант с покупкой Лоиса Опенды, пишет teamTALK.

Бельгийский форвард отлично показал себя в прошлом сезоне, забив 21 в Лансе, и сейчас продолжает разрывать в РБ.

Постекоглу не удалось никем заменить Харри Кейна, потому команде нужен новый забивной форвард, а Опенда еще и подходит по стилю.

По слухам, Опендой также интересуется МЮ, но "шпоры" готовы всерьез побороться за бельгийца. РБ планирует запросить до 75 млн евро.

Ранее также сообщалось о неком инсайде касательно будущего Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!