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Тоттенхэм готов заплатить солидную сумму за нападающего РБ Лейпцига

Клубу нужен новый забивной форвард.
Сегодня, 18:48
Лоис Опенда / Getty Images
Лоис Опенда / Getty Images

Тоттенхэм рассматривает вариант с покупкой Лоиса Опенды, пишет teamTALK.

Бельгийский форвард отлично показал себя в прошлом сезоне, забив 21 в Лансе, и сейчас продолжает разрывать в РБ.

Постекоглу не удалось никем заменить Харри Кейна, потому команде нужен новый забивной форвард, а Опенда еще и подходит по стилю.

По слухам, Опендой также интересуется МЮ, но "шпоры" готовы всерьез побороться за бельгийца. РБ планирует запросить до 75 млн евро.

Ранее также сообщалось о неком инсайде касательно будущего Манчестер Юнайтед.

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