Почеттино - о матче с Шеффилдом: Очень доволен. Игра была хорошей

Аргентинец заявил, что верит в команду даже после поражений, не говоря уж о победах.

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Челси победил Шеффилд Юнайтед.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино поделился мыслями о данном поединке, заявив, что даже поражений он верит в команду.

"Очень доволен. Игра была хорошей. Всегда хорошо играть против команды, которая действует агрессивно с низким блоком. Во втором тайме поменяли позиции Палмера и Стерлинга, пытались поставить Мудрика и Коула в лучшую позицию перед воротами".

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"Имею уверенность даже после поражений. Действительно верю в футболистов и клуб. Собираемся использовать это в четвертьфинале Кубка лиги.

Для меня Палмер - плеймейкер, игрок, который может соединить команду. Он также способен забивать голы, отдавать ассисты. Вклад Коула с первого дня был гигантским.

Мы не хотели рисковать Нкунку. Дали больше времени на восстановление", - заявил рулевой Челси.

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