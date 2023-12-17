Тренер Валенсии: Яремчук сыграл с Барселоной на все 100%
Рубен Бараха оценил вклад украинца в игру с каталонцами.
В рамках 17-го тура чемпионата Испании Барселона сыграла вничью с Валенсией Романа Яремчука.
Наставник "летучих мышей" Рубен Бараха оценил вклад украинца в данный результат. По словам испанского специалиста, Роман провел прекрасный поединок, отдав всего себя на поле.
"Он сыграл на все 100%, пресинговал, когда это было необходимо, а затем пытался играть вертикально.
Мы не хотели рисковать им. Замена была проведена из-за усталости", - заявил Бараха.
Отметим, что Яремчук провел на поле 62 минуты, а затем вместо него вышел Серхи Канос.
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