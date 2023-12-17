Тренер Валенсии: Яремчук сыграл с Барселоной на все 100%

Рубен Бараха оценил вклад украинца в игру с каталонцами.

В рамках 17-го тура чемпионата Испании Барселона сыграла вничью с Валенсией Романа Яремчука.

Наставник "летучих мышей" Рубен Бараха оценил вклад украинца в данный результат. По словам испанского специалиста, Роман провел прекрасный поединок, отдав всего себя на поле.

"Он сыграл на все 100%, пресинговал, когда это было необходимо, а затем пытался играть вертикально.

Мы не хотели рисковать им. Замена была проведена из-за усталости", - заявил Бараха.

Отметим, что Яремчук провел на поле 62 минуты, а затем вместо него вышел Серхи Канос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!