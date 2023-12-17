iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рой Кин мощно ответил ван Дейку на слова о "превосходстве" Ливерпуля над МЮ

Легенда "красных дьяволов" не стал стоять в стороне.
Вчера, 22:51
Рой Кин / Getty Images
Рой Кин / Getty Images

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин ответил на слова защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.

"Вирджил ван Дейк повел себя высокомерно, высказавшись о Манчестер Юнайтед таким образом. Ему самому стоит напомнить: он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить, что Юнайтед радуется одному очку. МЮ находится в трудном положении, как было и с Ливерпулем в течение многих лет".

Читай также: "Отличная игра": тен Хаг высказался о ничьей с Ливерпулем

"Так что, возможно, его высокомерие сегодня обернулось против него самого", – сказал Кин в интервью Sky Sports.

Напомним, после матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед (0:0) ван Дейк заявил о превосходстве своей команды во всех аспектах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль манчестер юнайтед Рой Кин Вирджил ван Дейк

Статьи по теме

"Отличная игра": тен Хаг высказался о ничьей с Ливерпулем "Отличная игра": тен Хаг высказался о ничьей с Ливерпулем
Ван Дейк прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед Ван Дейк прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед
Трубин - лучший игрок матча Бенфика - Брага Трубин - лучший игрок матча Бенфика - Брага
Лунин - худший игрок Реала в матче с Вильярреалом Лунин - худший игрок Реала в матче с Вильярреалом
Помочь журналистам

Видео

Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера
Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа01:05
Трубин - лучший игрок матча Бенфика - Брага
Европа00:40
Лунин - худший игрок Реала в матче с Вильярреалом
Европа00:11
Реал с Луниным разгромно победил Вильярреал
Вчера, 23:47
Европа23:47
Интер не без проблем в большинстве справился с Лацио
Европа и мир23:27
Украина из-за поражения Словении не смогла выйти в дивизион 1А молодежного ЧМ по хоккею
Европа22:59
Защитник Реала получил тяжелую травму в матче чемпионата Испании
Европа22:51
Рой Кин мощно ответил ван Дейку на слова о "превосходстве" Ливерпуля над МЮ
Европа22:35
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа22:26
Бавария продолжает гнаться за Байером благодаря разгромной победе над Штуттгартом
Украина22:24
Суперлига: Черкасские Мавпы обыграли Старый Луцк, БИПА уступил Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK