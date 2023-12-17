Рой Кин мощно ответил ван Дейку на слова о "превосходстве" Ливерпуля над МЮ

Легенда "красных дьяволов" не стал стоять в стороне.

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин ответил на слова защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.

"Вирджил ван Дейк повел себя высокомерно, высказавшись о Манчестер Юнайтед таким образом. Ему самому стоит напомнить: он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить, что Юнайтед радуется одному очку. МЮ находится в трудном положении, как было и с Ливерпулем в течение многих лет".

Читай также: "Отличная игра": тен Хаг высказался о ничьей с Ливерпулем

"Так что, возможно, его высокомерие сегодня обернулось против него самого", – сказал Кин в интервью Sky Sports.

Напомним, после матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед (0:0) ван Дейк заявил о превосходстве своей команды во всех аспектах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!