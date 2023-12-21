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"Мы не выступает против Ла Лиги": Президент Барселоны высказался о Суперлиги

Функционер рад тому, что можно запустить новый футбольный турнир.
Сегодня, 13:15
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал решение Европейского суда о Суперлиге.

Политик считает, что футбольные клубы получат больше свободы, создав свой проект.

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"Защищая интересы членов, мы сочли, что должны обеспечить нынешнюю и будущую устойчивость организации. Пришло время, чтобы клубы получили больший контроль над своей судьбой и своим будущим.

Я хочу ясно заявить, что наша позиция такова: Барселона не выступает против испанской Ла Лиги или против национальных лиг. Напротив, с лучшей европейской конкуренцией и с большим количеством ресурсов национальные лиги будут более сбалансированными и конкурентоспособными.

Мы хотим установить открытый и конструктивный диалог с целью создания синергии между всеми сторонами. Чтобы вступить в дебаты, которых мы требуем, необходимо было прояснить юридический вопрос о том, является ли нынешняя монополия ФИФА и УЕФА совместимой с европейской моделью. Сегодня с нами соглашаются, решив, что в нынешнем статус-кво европейского футбола существует монополия, несовместимая с принципами европейского права.

Отныне открывается историческая возможность решить некоторые серьёзные проблемы, которые ставят под угрозу будущую жизнеспособность подавляющего большинства клубов", - приводит слова Лапорты Marca.

Ранее УЕФА отреагировал на вердикт суда Европейского союза.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Лапорта

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