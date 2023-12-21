Правительство Великобритании создаст регулятор, который не позволит клубам присоединиться к Суперлиге

А само существование скандального турнира будет достаточно затрудненным без представителей АПЛ.

Великобритания готовится к тому, чтобы не допустить участие своих команд в будущем проекте Суперлиги.

Как сообщает Sky Sports, при нынешних обстоятельствах английские клубы не смогут присоединиться к Суперлиге, а ее существование будет крайне затрудненным без них.

На первой странице справочника АПЛ приведен пересмотренный устав владельцев, в котором четко говорится: "Мы коллективно привержены Премьер-лиге и осознаем свою ответственность за ее поддержку. Мы не будем заниматься созданием новых конкурентных форматов вне правил Премьер-лиги".

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К тому же, правительство Великобритании также хочет создать независимый футбольный регулятор, который запретит клубам вступать в отколовшиеся лиги.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с представленным форматом Суперлиги, которую планируют запустить в сезоне-2025/26.

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