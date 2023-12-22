Фанаты недоумевают от действий игрока Реала, считая его неуравновешенным

У представителя "королевского клуба" есть свои особенности.

Мадридский Реал завоевал сложную выездную победу над Алавесом (1:0) в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги.

Практически весь второй тайм "бланкос" провели в меньшинстве из-за удаления Начо, но это не помешало им вырвать победу за счет гола Лукаса Васкеса.

Однако один персонаж на футбольном поле вызвал у фанатов особенный интерес. Все дело в том, что Антонио Рюдигер опекал игрока Алавеса Саму Омородиона странным способом.

Как сообщает The Sun, немец наклонился, словно пытаясь сбить соперника с ног.

Затем Рюдигер блокировал испанца, чтобы помешать ему продвигаться дальше по полю. Наблюдавшие за этим болельщики были озадачены его методом защиты.

Rudiger is crazy man 😭pic.twitter.com/r7zEdfw6cE — Dr Yash  (@YashRMFC) December 21, 2023

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Один отреагировал словами: "Он такой неуравновешенный". Другой добавил: "Рюдигер сумасшедший". Третий написал: "Нет, Рюдигер такой забавный. Что он вытворяет". Кто-то даже посчитал, что эти действия стали подтверждением сумасшествия футболиста.

Благодаря этой победе Реал вырвался в лидеры Ла Лиги, обойдя Жирону, которая не смогла на выезде обыграть Бетис, несмотря на очередной гол Артема Довбика.

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