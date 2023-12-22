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Барселону могут отстранить на пару лет из Лиги чемпионов

Каталонцы нарушили ФФП.
Сегодня, 18:24
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Барселоне грозит временное исключение из Лиги чемпионов из-за нарушений финансовых правил УЕФА, сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на источники в УЕФА и самом клубе.

Несмотря на заявленную прибыль Барселоны в 304 миллиона евро в сентябре, УЕФА считает, что некоторые доходы клуба, такие как продажа телевизионных прав и маркетинговые операции, не подпадают под их оценку.

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Источники в УЕФА выразили мнение, что финансовые отчеты "сине-гранатовых" содержат ошибки, и возможно, клуб будет временно исключен из турнира на несколько лет.

В прошлом летом каталонцы были оштрафована на 500 тысяч евро за недочеты в декларировании доходов от определенных активов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Барселона

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