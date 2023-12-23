Аякс вернет деньги за билеты на проигранный матч против любительского клуба

Такое с клубом случилось впервые в истории.

Аякс объявил, что вернет болельщикам деньги за билеты на матч против Херкулеса.

В пятницу, 22 декабря, Аякс на выезде играл против выступающего в 4-м дивизионе любительского клуба Херкулес в 1/16 Кубка Нидерландов. Матч закончился неожиданной победой хозяев.

Амстердамский клуб впервые в своей истории вылетел из кубка, проиграв любительскому клубу.

"Из-за плохой игры нашей команды вы, несомненно, болезненно пережили матч Херкулес – Аякс. Мы разделяем эту боль и испытываем глубокий стыд.

После консультаций с группой игроков и техническим персоналом было принято решение, что все болельщики, купившие билет на матч, получат компенсацию.

Эта компенсация не избавит от воспоминаний о том болезненном вечере, но ничего не делать было нельзя. Спасибо за вашу безоговорочную поддержку", –говорится в официальном заявлении.

Ранее также сообщалось, что Ман Сити выиграл клубный ЧМ.

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