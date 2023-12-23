Аякс вернет деньги за билеты на проигранный матч против любительского клуба
Аякс объявил, что вернет болельщикам деньги за билеты на матч против Херкулеса.
В пятницу, 22 декабря, Аякс на выезде играл против выступающего в 4-м дивизионе любительского клуба Херкулес в 1/16 Кубка Нидерландов. Матч закончился неожиданной победой хозяев.
Амстердамский клуб впервые в своей истории вылетел из кубка, проиграв любительскому клубу.
"Из-за плохой игры нашей команды вы, несомненно, болезненно пережили матч Херкулес – Аякс. Мы разделяем эту боль и испытываем глубокий стыд.
После консультаций с группой игроков и техническим персоналом было принято решение, что все болельщики, купившие билет на матч, получат компенсацию.
Эта компенсация не избавит от воспоминаний о том болезненном вечере, но ничего не делать было нельзя. Спасибо за вашу безоговорочную поддержку", –говорится в официальном заявлении.
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