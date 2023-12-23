Барселона хочет подписать аргентинского вундеркинда

Клаудио Эччеверри может оказаться в стане каталонцев.

Каталонская Барселона намерена усилиться молодым талантом.

Как сообщает аргентинский журналист Пабло Жиральт, "сине-гранатовые" хотят усилиться Клаудио Эчеверри из Ривер Плейта. 17-летний хавбек также входит в сферу интересов Челси, Ман Сити и ПСЖ.

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Эчеверри ранее заявил, что не будет продлевать контракт с аргентинским грандом. В контракте Клаудио прописана клаусула в размере 25 млн евро.

Такхе полузащитник в свое время говорил, что однажды хочет сыграть именно за Барсу, ведь в детстве он часто смотрел матчи каталонцев с участием Лео Месси.

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