Почеттино - о проигрыше Вулверхэмптону: Молодые команды учатся на таких играх

В рамках 18-го тура чемпионата Англии Челси уступил Вулверхэмптону.

Наставник "синих" Маурисио Почеттино высказался об итогах игры. По словам аргентинца, его команда должна продолжать двигаться вперед несмотря на то, что нужных результатов пока нет.

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"Мы очень разочарованы, потому что я считаю, что мы заслуживаем гораздо большего. Эта конкуренция ранит тебя, когда ты не достаточно убийственный. Мы создаем возможности. Вот почему это так разочаровывает.

Нам нужно забивать, если мы хотим выигрывать матчи. Мы очень разочарованы. Иногда мы должны не пропускать, если не можем забить. Мы позволили сопернику подать слишком много угловых. Нам нужно продолжать и давить. Молодые команды учатся на таких играх

Мы много говорили об этом в начале сезона. Мы молоды по возрасту. Они - молодая команда. У нас есть игроки, которые впервые играют в лиге. Им нужно адаптироваться. Речь идет об уверенности и качестве", - заявил специалист.

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